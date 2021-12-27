У Львові горів вагон поїзда “Київ – Ужгород”

26 грудня о 03:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. Львів Головного залізничного вокзалу.

Про це пише Четверта студія з посиланням на прес-центр ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням «Київ-Ужгород».

До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим.

Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання.

О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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