У Львові поховали зв’язкову УПА Ольгу Ільків

У Львові попрощались із зв’язковою Романа Шухевича — Ольгою Ільків. Її поховали на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА на вул. Мечникова. На похороні були присутні родичі, знайомі, пластуни та львів'яни.

Попрощались із зв’язковою УПА Ольгою Ільків у Храмі Воздвиження Чесного Хреста.

В пам’ять про зв’язкову Організації Українських Націоналістів вишикувалась почесна варта.

Син Ольги Ільків – Андрій Бойко поділився спогадом про матір:

"Пам’ятаю, що вона одного разу сказала: "Я би хотіла, якби я померла, щоб ніхто не плакав, щоби грали веселі пісні". Так було цікаво, я навіть був здивований, що мама так захотіла. В принципі, я потім подумав, її життєва позиція була така, знаєте бадьора, оптимістична, незважаючи ні на які труднощі іти в перед, пробиватись".

Історик Микола Посівнич каже, що вона була символом національно-визвольного руху. 14 років вона провела у радянських тюрмах. "Роксоляна" — такий псевдонім мала Ольга Ільків.

"Феномен Ольги Ільків полягає в тому, що вона була тою найнижчою ланкою, на плечах кого була вся визвольна боротьба. Саме такі тендітні жінки забезпечували весь рух і боєприпасами, і медикаментами, і саме головне — це був зв’язок. Пані Оля була однією із таких людей, в яких не було слова "ні", а була лише задача і мета, яку треба виконати. Вона не бачила ні бар’єрів, ні перешкод і готова була виконати це завдання, яке їй поставили", — каже історик Микола Посівнич.

Прощались із Ольгою Ільків прийшли і львівські пластуни, адже зв’язкова Романа Шухевича теж була пластункою.

"Коли пластуни досягають певного рівня в "Пласті", вони складають присягу. Присягають Богові й Україні. Після того ми виконуємо пластову обітницю. У ній йдеться про те, що ми будемо плекати всі свої сили на те, щоб розвивати нашу державу. Вона (Ольга Ільків, — ред.) не зламала своїх присяг. Вона боролася за Україну, боролась за незалежність і вона є героєм України, воїном УПА та пластункою. Це дуже почесно для нас", — каже заступниця голови львівського осередку "Пласт" Дарина Доскач.

Ользі Ільків був 101 рік.

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