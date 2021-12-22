У Львові повідомили про замінування школи

У Львові до екстренних служб надійшло повідомлення про замінування однієї з міських шкіл.

22 грудня, у середу, до Львівських екстренних служб надійшло повідомлення про замінування ЗСШ № 91. Виклик отримали приблизно о 13:20. Школа, яку імовірно замінували, розташована на вулиці Варшавській, 58.

На місце виклику негайно прибула поліція, вибухотехнічна служба та пожежники. Учнів школи евакуювали з будівлі до з'ясування обставин інциденту. Наразі більше деталей невідомо.

Нагадаємо, що нещодавно, 8 грудня, повідомлялося про замінування іншої школи на Львівщині - №2. Тоді виявилося, що жодних вибухонебезпечних предметів і у школі, і на її території не було.

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