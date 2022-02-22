У Львові вночі протестували біля російського консульства

У Львові після оголошення Путіним рішення про визнання "ЛНР" та "ДНР" мешканці міста влаштували мітинг під російським консульством.

"Влаштували вночі з воріт консульства фотозону. Знаю, що вбивці спали вночі у теплому ліжку. Знаю, що особливого змісту висувати вимоги народу, у якого в голові замість мізків – війна і мотузочка, яка тримає вуха, беззмістовно. Але ще знаю, що їм страшно. Ми не такі залякані і поранені, як у 2014-му. Ми дуже сильні і навчені", – написала Клейменова.

За повідомленням ЗМІ, у заході, який розпочався біля генконсульства РФ о 23:30, взяли участь кілька десятків людей, серед яких ветерани АТО, громадські активісти і волонтери. Вони співали повстанські пісні й тримали українські прапори та плакати з написами «Віримо в ЗСУ», «Гідність та свобода – порятунок України та смерть Росії! Боротьба триває!», «Над примиренням працюють ЗСУ». Пізніше вони приклеїли плакати до воріт дипустанови.

Також біля російського консульства були присутні кілька патрульних поліцейських та заступник керівника ГУ Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець. Акція львів'ян тривала приблизно 40 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 21 лютого, генеральне консульство Росії у Львові оголосило про призупинення прийому громадян через коронавірус та оптимізацію штату.

На початку лютого 2022 року Росія перекинула до Білорусі кілька тисяч своїх військових у рамках спільних навчань «Союзна рішучість-2022».

Також Росія зосередила біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях до 190 тис. військовослужбовців.