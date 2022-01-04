У Львові водій за кермом авто збив на переході 18-річну дівчину

Відомо, що аварія трапилась вчора о 17:15. Так, водій автомобіля «Мазда 6», 58-річний львів’янин, здійснив наїзд на 18-річну жительку одного з сіл Львівського району, яка переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала травми та була госпіталізована в медичний заклад.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та затримали підозрюваного. Йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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