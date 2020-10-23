У Мінекономіки назвали умову, за якої можуть скасувати перехід на літній час

Якщо ЄС ухвалить скасування переведення годинників, то Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Європейською комісією запропоновано розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Так, кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

"Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабінету Міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України", - зауважили в пресслужбі.

В Україні 25 жовтня час переведуть на 1 годину назад.