У Міносвіти пояснили, як працюватимуть школи у "жовтій" і "червоній" зонах

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

За інформацією Міносвіти у "жовтій зоні" відвідувати школи дозволять за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати); вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; одужання людини від коронавірусу.

У "червоній зоні" навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Освіта в умовах карантину: у КМДА пояснили як працюватимуть київські школи

Сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; одужання людини від коронавірусу.

Раніше напередодні навчального року у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що в Україні дозволили вакцинацію дітей проти COVID-19, проте наразі для щеплення рекомендують лише препарат Comirnaty від Pfizer- BioNTech.

У МОЗ визначили три сценарії для нової хвилі пандемії COVID-19: оптимальний, песимістичний і помірний сценарій. Відповідно до них Україна розраховує ресурси своєї системи охорони здоров'я.

Прямий канал

https://prm.ua/