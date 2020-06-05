У Міносвіти прокоментували обшуки в Київському університеті Шевченка

У Національній поліції говорили, що обшуки на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка були пов'язані з імовірним отриманням хабарів вищими посадовцями вишу. Т.в.о. голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що слідчі дії з корупцією не пов'язані.

Обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка не були пов'язані з корупцією. Про це тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій заявила 4 червня в ефірі hromadske.

Вона зазначила, що університети - автономні установи, і ректор є відповідальним за освітній процес.

"Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів по конкретному запиту. Ідеться про організації освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті", - розповіла вона.

Університет підготував усі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів, додала чиновниця.

4 червня співробітники поліції проводили обшук у головному корпусі КНУ. Агентство "Укрінформ" повідомляло, що документували "протиправну діяльність вищих посадових осіб КНУ щодо отримання хабарів від студентів".

