У Міносвіти розповіли, хто зможе змінити місце складання ЗНО

У Міністерстві освіти і науки України зауважили, що можливість змінити місце складання зовнішнього незалежного оцінювання надають із 6-го до 18 травня.

Місце складання зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року можна буде змінити, якщо відстань становитиме 150 км від навчального закладу. Про це 4 травня повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Учні шкіл-інтернатів, установ професійно-технічної, фахової та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, указаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО", - повідомила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

У Міносвіти повідомляють, що можливість змінити місце складання ЗНО надають із 6-го до 18 травня. Для цього потрібно звернутися до керівника закладу освіти та вказати місце перебування під час проходження сесії ЗНО.

Керівники закладів освіти мають внести зміни до реєстраційних даних.

У відомстві уточнили, що детальну інформацію стосовно процедури змінення місця складання ЗНО розміщено в "Кабінеті керівника закладу освіти" на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Обов'язковими предметами ЗНО для випускників шкіл є українська мова та література, другий предмет - математика або історія України на вибір. Тести мали відбутися з 21 травня до 15 червня.

24 квітня в МОН повідомляли, що терміни проведення ЗНО 2020 року залежатимуть від дати завершення карантину в Україні. Якщо карантин завершиться до червня, то ЗНО триватиме між 25 червня та 17 липня. Якщо ж карантин протримається до серпня -тестування відбудеться із 17 серпня до 4 вересня.