У Мінцифри України розповіли, як змінять уроки інформатики у школах

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки та EU4DigitalUA презентували проєкт оновлення предмета інформатики у школах.

1 вересня 2022 року стартує пілотний проєкт у 50 закладах загальної середньої освіти. А з 1 вересня 2023 року оновлений зміст інформатики для шкіл реалізовуватимуть на загальнодержавному рівні.

"У закладах освіти застаріле програмне забезпечення, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, предмет викладають учителі інших предметів. Це зовсім не ті уроки інформатики, які допоможуть дітям знайти себе в новому цифровому світі. Впевнений, що оновлені уроки з інформатики стануть тим першим базисом, який допоможе дітям потім легко знайти себе в IT-спеціальностях", - наголосив глава Мінцифи Михайло Федоров.

Він анонсував створення IT-платформи, де буде зібрано та постійно оновлюватимуть сучасні знання. На його думку, це дуже важливо, тому що інформація, яка сьогодні лише у планах, завтра буде вже не актуальна. І оновлювати одночасно всі навчальні програми та методичні матеріали дуже важко.

У Мінцифрі вважають, що оновлення предмета інформатики згодом допоможе дітям легко знайти себе в ІТ-спеціальностях, розвивати країну, отримувати гідну оплату праці та стати затребуваним спеціалістом на ринку. Вони планують залучити найкращих українських та європейських експертів, а також представників ІТ-кластерів та ІТ-асоціацій України, які допоможуть створити новий контент і впровадити нові цифрові технології для навчання й оцінювання учнів.