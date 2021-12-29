У Маріуполі наркокур'єр показала поліцейським свої схованки

Відомо, що під час патрулювання у Лівобережному районі інспектори зупинили місцеву мешканку зі згортками невідомої речовини. Слідчо-оперативна група встановила, що в "пакетиках" міститься метадон.

Маріупольчанка встигла зробити кілька схованок із наркотичною речовиною та показала правоохоронцям їх місця. Усі речові докази вилучено та направлено на проведення експертизи.

У свою чергу, підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Досудове розслідування продовжується.

https://pr.ua