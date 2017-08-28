У Марка Цукерберга родилась дочь, которую назвали Август

У основателя Facebook Марка Цукерберга и его женыт Присциллы Чан родилась дочь, которую назвали Август. Об этом сам Цукерберг сообщил в соцсети, присоединив к посту письмо-приветствие новорожденной.

"Присцилла и я очень рады приветствовать нашу дочь Августа! Мы написали ей письмо о мире, в котором мы надеемся, что она вырастет, а также надеется, что она не вырастет слишком быстро" - говорится в сообщении.

В письме к Август Цукерберг рассказывает о своем видении мира, о достижениях в науке и о надежде на лучший мир.

"Несмотря на то, что заголовки часто фокусируются на том, что не так, мы по-прежнему считаем, что эти позитивные тенденции победят. Мы оптимисты относительно вашего поколения и будущего" - пишет основатель Facebook.

Также Цукерберг выражает надежду на счастливое детство для своих детей.

"Надеюсь, вы покатаетесь на карусели с Максом, пока не приручите каждую цветную лошадь. Надеюсь, вы запустите столько кругов вокруг нашей гостиной и двора, сколько захотите. И тогда я надеюсь, что у вас будут хорошие сны. Надеюсь, ты будешь хорошо спать. И я надеюсь, что даже в твоих мечтах ты почувствуешь, насколько мы тебя любим.

Детство волшебное" - считают молодые родители.

Письмо заканчивается словами любви и надежды и трогательной подписью "твои мама и папа".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жена основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга Присцилла Чан беременна вторым ребенком.

Также Цукерберг отметил, что после первой беременности, которая проходила тяжело, супруги не были уверены, что смогут завести второго ребенка.