У Меджлісі пропонують визнати Курбан-Байрам державним святом

Кримськотатарські активісти пропонують визнати перші дні Курбан-Байрама та Ураза-Байрама офіційними державними святами в Україні.

Про це заявив під час форуму "Україна 603,7. Херсон "Південь України - Нива Європи" на підпанелі, присвяченій релігійній гармонії та міжетнічній злагоді, член Меджлісу кримськотатарського народу Абмежит Сулейманов.

"Ми святкуємо Паску, Трійцю, кажемо про 25 грудня... А чи не варто Верховній Раді визнати перші дні Курбан-Байрама і Ураза-Байрама святковими днями?" - зазначив Сулейманов.

За його словами, таке рішення могло б бути позитивною політичною мотивацією для громадян України мусульманського віросповідання.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан- Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

Ураза-байрам, або свято розговіння, та Курбан-Байрам, або свято жертвопринесення, є одними з головних свят мусульман.