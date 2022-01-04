У метро Києва п'яний чоловік на ходу відкрив двері вагона

У Києві стався неприємний курйоз у підземці. П'яний пасажир на ходу відчинили двері вагона.

На опублікованому відео видно, як чоловік, який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння намагається висунути голову у відкриті двері вагона. При цьому поїзд рухається на повній швидкості.

Пасажири, які в шоці від того, що відбувається, намагаються напоумити п'яного хулігана і затягнути назад у вагон. Чоловіки, які хотіли допомогти йому не соромилися у виразах. Однак неадекватний пасажир настільки п'яний, що навіть не розуміє, що його витівка може обернутися страшною трагедією.

До речі, у підписі до відео зазначено, що якби не інші пасажири – ця поїздка стала б для чоловіка останньою.

Як чоловік відчинив двері вагону – невідомо. Також немає інформації про те, що відбувалося далі.

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