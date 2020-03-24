У МОН заявили про проведення ЗНО попри поширення коронавірусу

Міністерство освіти і науки планує провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у цьому році попри обмежувальні заходи на тлі поширення коронавірусної інфекції.

"Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов'язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову", - повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Вже цього тижня МОН повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

Раніше через коронавірус в Україні перенесли пробне ЗНО.

Нагадаємо, уряд України ввів у країні карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Карантинні заходи набувають чинності у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Для запобігання поширенню коронавірусу в Україні планують обмежити масові заходи. До аналогічних заходів вдалася і столична влада.

Міністерство освіти і науки починає із 17 березня онлайн-курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

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