У морозильній камері в Польщі знайшли тіла молодих українських заробітчан

Двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі.

Про смерть 2-х українців віком 28 і 46 років у Польщі повідомляє RMF24 з посиланням на районну прокуратуру в Раві Мазовецькій, - пише Український Простір Прикарпаття.

За словами представниці поліції Агати Кравчик, 10 листопада черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів 2-х чоловіків на складі фруктів. Про страшну знахідку сповістив власник сховища.

Обоє українців жили на ділянці, де стався інцидент. Проте наразі не відомо, за яких обставин люди опинилися в холодильній камері, яка є контрольованою анаеробною (безкисневою) атмосферою.

Поліцейські пояснили, що увійти до такої камери - означає потрапити у смертельну небезпеку.

ВолиньUA

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