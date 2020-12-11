У МОЗ назвали орієнтовну дату початку вакцинації від Covid-19

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу в Україні може стартувати з 1 березня 2021 року.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив в.о. глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб почати вакцинацію першого березня", - розповів він.

За словами Кузіна, в першу чергу вакцинація торкнеться дев'ять основних груп:

медичні працівники, військовослужбовці, соціальні працівники заклади по догляду, люди похилого віку (60+), працівники освіти, державна безпека, пенітенціарні установи та установи виконання покарань, хронічні хворі, в незалежності від віку.

Коли вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні

Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від COVID-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що під час закупівлі вакцини держава відразу забезпечить безкоштовне вакцинування людей з груп ризику.

Поки невідомо, вакцина чийого виробництва буде доставлена в Україну - переговори ведуться з усіма компаніями.

При цьому у МОЗ запевнили, що російський Супутник V закуповувати не будуть.