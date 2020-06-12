У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

Найбільше хворих на COVID-19 за добу в Україні зафіксували у Львівській області, місті Києві та на Вінниччині. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області - 112, місті Київ - 95, а також Вінницькій області - 81", - сказав Максим Степанов.

Додамо, за даними ЦГЗ, усього в Україні 468172 зразки було досліджено методом ПЛР та 68 557 зразків - методом ІФА.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 1317 (832 одужали); Волинська обл. - 1313 (378 одужали); Дніпропетровська обл. - 983 (702 одужали); Донецька обл. - 279 (122 одужали); Житомирська обл. - 1013 (540 одужали); Закарпатська обл. - 1506 (675 одужали); Запорізька обл. - 515 (322 одужали); Івано-Франківська обл. - 1669 (1001 одужали); м. Київ - 3766 (1132 одужали); Київська обл. - 1931 (648 одужали); Кіровоградська обл. - 568 (453 одужали); Луганська обл. - 54 (45 одужали); Львівська обл. - 2526 (598 одужали); Миколаївська обл. - 316 (206 одужали); Одеська обл. - 1065 (422 одужали); Полтавська обл. - 277 (256 одужали); Рівненська обл. - 2231 (1194 одужали); Сумська обл. - 204 (161 одужали); Тернопільська обл. - 1372 (1007 одужали); Харківська обл. - 1426 (692 одужали); Херсонська обл. - 179 (174 одужали); Хмельницька обл. - 529 (387 одужали); Черкаська обл. - 517 (352 одужали); Чернівецька обл. - 3831 (1200 одужали); Чернігівська обл. - 366 (81 одужали).

Нагадаємо, за добу на COVID-19 в Україні захворіло 152 дитини.