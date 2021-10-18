У МОЗ не виключають розширення "червоної" карантинної зони найближчим часом

Міністерство охорони здоров'я не виключає розширення "червоної" карантинної зони найближчим часом

Про це заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "РБК-Україна".

У "червоній" зоні наразі перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області.

"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", - заявив Кузін.