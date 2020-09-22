У МОЗ обурені через масовий фестиваль у Запоріжжі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив обурення у зв'язку з проведенням у Запоріжжі фестивалю "Khortytsia Freedom", на який, за його словами, прийшли кілька десятків тисяч людей.

Про це він заявив під час брифінгу.

"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання саме до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, те, що ви робите. Іншого слова у мене просто немає", - сказав Степанов.

За словами міністра, за минулу добу в Запорізькій області коронавірусом заразилися 100 осіб. Однак у МОЗ очікують, що кількість хворих збільшиться після проведення фестивалю.

"Звичайно я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за заходи контролю, щодо вжиття відповідних заходів, складання протоколів. Зараз ми будемо дивитися, що відбуватиметься в Запорізькій області. Зрозуміло, що у нас буде збільшення кількості хворих на COVID-19 після проведення таких масових заходів", - резюмував Степанов.