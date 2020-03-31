У МОЗ оновили алгоритм стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило алгоритми стаціонарного лікування пацієнтів, заражених коронавірусом.

Стаціонарне лікування повинно обов'язково надаватися хворим з підозрою/ підтвердженням COVID-19 в середньому і важкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності;

пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які відносяться до групи ризику розвитку ускладнень (з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями).

Крім того, визначено алгоритм медичного сортування: за тяжкістю захворювання, необхідності починати заходи медичної допомоги та наявністю важкого гострого респіраторного синдрому, пов'язаного з коронавірусом.

Всім пацієнтам з коронавірусом, що знаходяться в стаціонарі, проводять профілактику загальних ускладнень.

Крім цього, вагітні жінки з підозрою на COVID-19 повинні бути госпіталізовані в спеціалізований стаціонар, вся терапія повинна проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

Всі алгоритми грунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, і є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.

Станом на вівторок, 31 березня, в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, 8 пацієнтів одужали, 13 померли від ускладнень.