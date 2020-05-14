У МОЗ озвучили критерії для ослаблення карантину в Україні

Кабінет міністрів затвердить чотири етапи виходу України з карантину, для кожного з них розроблені певні критерії.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, серед критеріїв, яким повинен відповідати кожен етап виходу з карантину, зокрема, кількість нових випадків захворювання за останні сім днів на 100 тисяч населення.

Також завантаження ліжок пацієнтами з коронавірусом не повинне перевищувати 50%.

Крім того, критерієм буде кількість тестів на коронавірус: ПЛР-тестування і ІФА-тести за останні сім днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15, а кількість нових випадків за останні сім днів по відношенню до попередніх семи днів - на рівні 0, 9-1.

"Всі ці етапи будуть вводитися за формулою так званого адаптивного карантину. Ми розуміємо, що ці показники по областях різні. В залежності від області прийматимемо критерії пом'якшення карантину на національному рівні, а вже безпосередньо пом'якшення буде відбуватися, в тому числі, на рівні конкретної області", -зазначив Степанов.

Раніше Степанов розповів, що передбачає другий етап пом'якшення карантину в Україні, попередньо запланований на 22 травня.

Перший етап пом'якшення карантину в Україні почався 11 травня. Наступні етапи пом'якшення карантину заплановані на 22 травня, 1 і 11 червня.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 422 осіб, зафіксовано 17 летальних випадків, видужала рекордну кількість пацієнтів - 427. Вперше добова кількість тих, хто одужав перевищила число нових випадків інфікування. Всього за весь час пандемії захворіло 16874 особи, з них 4143 одужали, летальних випадків - 456.