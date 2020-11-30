У МОЗ порадили українцям на карантині відкласти телефони і раніше засипати

У міністерстві зазначили, що використання телефону перед сном погіршує його якість, змушує прокидатися частіше і робить сон поверхневим

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як зробити свій сон більш якісним і лягати раніше всупереч бажанню "посидіти ще в телефоні". Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Сидимо в телефоні перед сном? Стандартна ситуація: гортаєш стрічку новин або переписуєшся з кимось уже в темній кімнаті, лежачи під ковдрою. А потім думаєш: хотілося ж лягти раніше, а заснув як завжди. І зранку прокидаєшся так, ніби й не спалося зовсім. Натомість спробуй відмовитися від телефону чи будь-яких екранних пристроїв принаймні за годину до сну.

Використання телефону перед сном погіршує наш сон, змушує прокидатися частіше й робить сон поверхневим. Так відбувається через гормон мелатонін. Він відповідає за контроль циклу сну і неспання. Синє світло від екранів збільшує викид в мозок гормону стресу - кортизолу. Це гальмує вироблення мелатоніну. Якщо організму не вистачає мелатоніну, у нас починаються проблеми з тим, щоби швидко засинати, а вдень почуваємо себе втомленими та роздратованими", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ рекомендують, якщо важко відмовитися від телефону перед сном, залишити його в іншій кімнаті і купити звичайний будильник. Або ж поставить будильник на телефоні, але залишити смартфон в недоступному місці. Найбільш простий спосіб - перевести телефон в нічний режим, що зробить екран безбарвним і вимкне звуки.

Західна iнформаційна корпорація

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