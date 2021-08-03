У МОЗ пояснили, чому не потрібно робити тест на антитіла після COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України не радить робити тест на антитіла після вакцинації від коронавірусу. У міністерстві також пояснили, чому такі тести не можуть показати достовірний рівень імунітету до COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

"Тести, якими вимірюють рівень антитіл не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці вимірювання, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні й вкрай неточні результати", - пояснюють в міністерстві.

Крім того, як зазначають в МОЗ, від коронавірусу захищають не лише антитіла, але й клітинна імунна відповідь. Ця клітинна відповідь зберігається довше, а тест на антитіла її не визначить.

"Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але гарний захист з'явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", - додали в міністерстві.