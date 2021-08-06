У МОЗ пояснили, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу.

Це пов'язано з вакцинацією, повідомляє пресслужба МОЗ.

Повний курс вакцинації є ключем до захисту від усіх штамів COVID-19, включно з "Дельта", повідомили в МОЗ.

Найвищий рівень захисту досягається (від 7 до 14 днів) після останньої дози вакцини.

Разом з тим, Європейське агентство з лікарських засобів та Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендують усім громадянам дотримуватися правил безпеки та продовжувати носити маски, зберігати соціальну дистанцію, незважаючи на повний курс вакцинації.