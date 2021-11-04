У МОЗ розкритикували дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам "червоної" зони карантину

Рішення обласних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) щодо карантинних обмежень у регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки не мають порушувати відповідної постанови Кабміну No1236.

На це під час пресконференції 4 листопада звернув увагу заступник глави МОЗ - головний санлікар України Ігор Кузін. Захід транслював у YouTube "Укрінформ".

Кузін зазначив, що постанова уряду передбачає, що в "червоній" зоні карантину дозволено роботу шкіл за умови вакцинації 100% педагогів та персоналу установи.

"Рішення обласних комісій ТЕБ та НС не мають суперечити постанові No1236... На моє переконання, в областях має продовжуватися навчальний процес... Поки ми маємо виконувати рішення, прийняте місцевою владою, але ми сподіваємося, що дуже швидко зможемо надати роз'яснення", - сказав Кузін.

2 листопада міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив у Telegram, що через невиконання постанови Кабміну в "червоній" зоні на дистанційну форму навчання перейшло 3207 шкіл, найбільше - у Львівській області (819).

4 листопада він зазначив у Telegram, що одне щеплення проти COVID-19 ввели майже 92% учителів, 73,5%, або 474 тис., працівників закладів загальної середньої освіти вакциновано двома дозами.