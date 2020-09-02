У МОЗ вирішили спростити процедуру виходу із самоізоляції

Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення спростити алгоритм тестування та виходу із самоізоляції.

Про це головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

На цьому тижні в алгоритм тестування буде внесено зміни, і завершувати самоізоляцію у разі відсутності клінічних симптомів можна буде на 14-й день без проведення ПЛР-тестування. А також тестування методом ПЛР буде зсунуто на 7-9-й день, що дозволить вийти з самоізоляції, не чекаючи 14 днів", - пояснив Ляшко.

За його словами, буде достатньо одного негативного ПЛР-тесту й відсутності клінічних симптомів для того, щоб людина потрапляла до категорії тих, хто одужав. За його словами, ті, хто вже перехворів на коронавірус, але досі перебуває на амбулаторному лікуванні, можуть здати безкоштовний тест.

На безкоштовне тестування можуть розраховувати також і пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби та пацієнти із пневмоніями, які перебувають в стаціонарах і чекають лабораторної діагностики для визначення збудника.

https://regionews.ua