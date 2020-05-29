У музеї Гончара заявили, що ДБР арештувало колекцію картин Порошенка

У столичному музеї Івана Гончара повідомили, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Facebook музею.

"28 травня, приблизно о 13:30, в музей знову прийшли представники ДБР. Один із представників показав своє посвідчення директору музею, Петру Івановичу Гончару, та представився слідчим. Надав ухвалу Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенків. Та попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцію", - повідомили у музеї.

Вказано, що на запитання, "які дії класифікуються незаконними, чи можемо ми все ж провести виставку та на інші питання слідчий не надав відповіді". "Натомість, зазначив, що всі питання ми можемо надіслати у письмовому вигляді до служби ДБР, а вони нададуть відповідь у "розумні строки". Копію цієї розписки слідчий не надав. Також не дав сфотографувати її Петру Івановичу і працівникам. На багаторазові питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, він не надав чіткої відповіді", - додали у музеї.

Водночас, сьогодні, 29 травня, за даними ДБР, Петро Порошенко "у зв'язку з неявкою 26.05.2020 року, ... повторно викликається до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка об 11:00 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні No42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників".

Крім цього, Порошенко викликається до ДБР о 12:00 29 травня для допиту як свідка у кримінальному провадженні No62020000000000456, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

Адвокати Порошенка уже заявили, що допит їхнього підзахисного в ДБР не відбудеться, бо повістка йому нібито не була вручена відповідно до закону. "Цього допиту не буде, його не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли з дотриманням закону вручити повістки", - сказав, зокрема, один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков на брифінгу напередодні.

Нагадаємо, 26 травня Порошенко не прибув на допит до ДБР.

Натомість у той день у музеї Гончара Порошенко виставив ті самі картини. Туди навідалися з ДБР. У бюро вказували, що "з метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій" Порошенкові.