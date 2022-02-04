У МВС зайнялися проблемами у Нацгвардії

Міністерство внутрішніх справ України зацікавилося проблемами Національної гвардії України. Зокрема, йдеться про скандал із солдатом-строковиком Артемом Рябчуком, який убив п’ятьох своїх товаришів по службі під час служби.

Як відомо, після гучної трагедії багато українців стали скаржитися на те, що їхні діти зіткнулися зі знущаннями. Також говорять про помилкові випадки самогубств у Нацгвардії.

У зв’язку з цим МВС анонсовано спеціальну «гарячу лінію» для повідомлень про цькування та порушення прав під час проходження служби.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що жоден випадок грубих позастатутних відносин не залишатиметься без правової оцінки та відповідного покарання.

«Про порушення прав військовослужбовців можна повідомити, зателефонувавши за гарячою лінією МВС за номером 15-36. Дзвінки прийматимуть з понеділка по четвер — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45», — йдеться у повідомленні.

Раніше Кабінет Міністрів України звільнив заступника Міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Згідно з інформацією, причиною став скандал, який чиновник влаштував із правоохоронцями на блокпосту на Донеччині, коли його автомобіль зупинили. Проте Гогілашвілі стверджує, що написав заяву на власне бажання.

https://fbc.ua