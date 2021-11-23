У Нідерландах штрафуватимуть за недотримання соціальної дистанції

Вже з 24 листопада в Нідерландах набуває чинності правило про обов'язкове соціальне дистанціювання на відстані 1,5 метра - розмір штрафу сягатиме 96 євро.

Про це повідомляє видання NOS.

Відповідне правило було запроваджено на фоні того, що у країні стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.

У Нідерландах переконані в тому, що соціальне дистанціювання є одним із найважливіших правил, яке має позитивно вплинути на боротьбу із захворюванням.

Зобов'язання поширюється на всіх віком від 18 років, проте не на членів однієї сім'ї та не на заклади громадського харчування. У той же час правило не діятиме і в інших ситуаціях, де дотримання дистанції є неможливим.

Раніше повідомлялося про те, що в Нідерландах продовжуються антикоронавірусні протести та заворушення.

Також нагадаємо, у Нідерландах поліція відкрила вогонь щодо учасників антиковидного протесту.

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