У НАН спрогнозували ситуацію з COVID-19 в Україні до кінця лютого

В Україні істотного зростання захворюваності на COVID- 19 до кінця лютого не прогнозується. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3318 (Prophet) і 3588 (SEIR-U) протягом тижня 9-15 лютого та 3272 (SEIR-U) протягом тижня 16-22 лютого", - йдеться в прогнозі НАНУ.

Також повідомляється, що показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження, хоча швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Середня кількість нових виявлень знизилась до 3644 на день.

Окрім того, зазначається, що зростання кількості нових виявлень спостерігається у п'яти регіонах України: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області.

Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна пережила жорсткі зимові обмеження, але розслаблятися зарано, зокрема через те що в країну можуть прийти нові штами коронавірусу.

При цьому в Україні на ранок 9 лютого зафіксовано вже 1,249 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало - 1 084 608 осіб, летальних випадків - 23 771. При цьому хворіють на сьогодні 141 267 осіб, за добу кількість активних хворих зменшилася на 6 336 осіб. Добовий приріст нових випадкв захворювання, за 8 лютого - 2,6 тисячі, зростання проти дня раніше. При цьому за добу людей одужало більше, ніж захворіло, другий день поспіль - такий тренд зберігався майже чотири тижні, за виключенням даних за 6 лютого.

Президент України Володимир Зеленський напередодні вказав, що вакцинацією від коронавірусу планується охопити щонайменше половини населення протягом 2021-го - початку 2022-го років.

Ситуація з вакцинацією від COVID-19 в Україні

Україна, де ще не стартувала вакцинація, уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника - Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші - а це трохи менше мільярда гривень - у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Такі заяви лунають на тлі оприлюднених результатів досліджень щодо ефективності цієї вакцини у 50,38% у Бразилії, яка також домовилася про цю вакцину і вже почала масово щеплювати людей 18 січня. Вакцину також вже почали застосовувати у Туреччині та Індонезії - з 13-14 січня.

Міністр охорони здоров'я Маским Степанов раніше заявляв, що у лютому Україна повинна отримати 700 тисяч доз китайської вакцини Sinovac.

Він також оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Старт вакцинації в Україні очікується у середині лютого.