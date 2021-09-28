У наступному році зросте мінімальна пенсія для людей від 70 років

Наступного року в Україні пенсійна виплата для людей віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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"Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн", - розповіла Лазебна.

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять щомісячні доплати у сумі до 300 грн.

На пенсійне забезпечення передбачено у 2022 році 200,6 млрд грн.