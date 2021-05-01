У Нацполіції очікують, що на Великдень у церкви прийде понад мільйон українців

Великодні богослужіння в Україні проведуть майже у 14 тис. храмах, на них прийде понад мільйон вірян. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У зв'язку із цим на службу заступить понад 21 тис. правоохоронців, вони стежитимуть за безпекою на дорогах і біля місць відпочинку громадян.

Публічну безпеку і порядок громадянам забезпечуватиме більше ніж 29 тис. правоохоронців (21,1 тис. поліцейських і 1,6 тис. нацгвардійців, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС), уточнили в поліції.

Силовики контролюватимуть дотримання карантину у святкові дні. Насамперед вони проводитимуть роз'яснювальну роботу, в разі ігнорування зауважень притягуватимуть порушників до адміністративної або кримінальної відповідальності, поінформували в Нацполіції.

Великдень 2021 року християни східного обряду святкуватимуть 2 травня. Православна церква України закликала людей із групи ризику щодо COVID-19 не ходити на Великдень до храмів.