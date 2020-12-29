У новорічну ніч метро Києва працюватиме на дві години довше

У новорічну ніч столичний метрополітен працюватиме на дві години довше, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Останній потяг відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста - близько 2:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході та на платформі", - зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.

У свою чергу директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський повідомив, що також можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - написав він у Facebook.

