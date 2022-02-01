У одного з кращих українських випускників Рада відібрала премію в 100 тисяч

У Верховній Раді підтримали проект постанови про позбавлення випускника українського вишу премії у розмірі 100 тисяч гривень, яка була присуджена за найкращий результат на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) у 2021 році.

Відповідне рішення народних депутатів було схвалено 1 лютого, йдеться на сайті парламент.

З пропозицією виключити студента зі списку лауреатів на отримання щорічної премії ВРУ звернулося міністерство освіти і науки до парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій 21 грудня.

Йдеться про випускника запорізького ліцею "Логос" Олексія Чикалова, який 4 роки посідав призові місця на олімпіадах з хімії, а в 2021-му потрапив до списку 30 випускників, які показали на ЗНО найкращі результати.

Чому забрали премію

Хлопець минулого літа вступив до Харківського національного університету ім. Каразіна, але потім забрав документи та вирішив продовжити навчання в іноземному виші та виїхати за кордон.

Це і стало підставою для позбавлення студента премії ВРУ, оскільки за умовами її одержувачі повинні проходити навчання саме у вітчизняному навчальному закладі.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, прийняття проекту постанови "сприятиме підвищенню престижу та якості освіти України".

Комітет Ради 26 січня на своєму засіданні схвалив ініціативу і рекомендував народним депутатам підтримати її, і в підсумку 1 лютого проект постанови отримав 263 голосів "за" та був схвалений.

Хто може отримати премію в 100 тисяч за ЗНО

У січні 2021 року Верховна Рада запровадила премію, яку щорічно присуджуватимуть здобувачам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох і більше навчальних предметів на загальну суму балів не менше 790 балів, у тому числі на 200 балів щонайменше по одному з навчальних предметів.

Йдеться про випускників, які зараховані в поточному році до закладів вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання з українським вишем.

Якщо до переліку претендентів потрапило менше ніж 30 людей або їх 30 рівно, премію присуджують усім з них. А якщо до переліку претендентів потрапило понад 30 осіб, її присуджують тим, чий результат (загальна сума балів з чотирьох навчальних предметів) є більшим щонайменше на 1 бал, ніж результат 31-го претендента у переліку.

Раніше ми розповідали, що українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому до Львова.