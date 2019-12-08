У Офиса президента проходит акция "Ночной дозор на Банковой", участники установили палатки



У Офиса президента Украины в Киеве 8 декабря проходит акция "Ночной дозор на Банковой". Митингующие установили палатки, сообщает Радiо Свобода.

По словам корреспондента Радіо Свобода, на месте событий находится около трех тысяч человек. По данным украинского МВД, в акции участвует две тысячи человек.

Перед этим на площади Независимости в Киеве прошла акция под лозунгом "Красные линии для Зе". Ее участники призвали президента Украины Владимира Зеленского не нарушать национальные интересы Украины во встрече лидеров "нормандского формата" в столице Франции Париже 9 декабря.

Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретятся лично, раньше они общались только по телефону.

Как рассказал ранее украинский президент, лидеры стран "нормандской четверки" обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.