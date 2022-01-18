У Оксфордському університеті назвали дитяче слово 2021 року

Дослідники з Oxford University Press оголосили слово «тривога» дитячим словом 2021 року.
Дослідники опитали понад 8 тис. дітей з 85 шкіл Великої Британії. Вони попросили школярів обрати слова, які асоціюються у них з 2021 роком, коли мова йде про добробут і здоровʼя.
Майже чверть учнів обрали слово «тривога». На другому місці — слово «виклик», далі йде — «ізоляція».
Вважають, що такі слова діти обирали на тлі закриття шкіл та дистанційного навчання через пандемію.
Такий дослід провели і серед вчителів. Їх попросили назвати слово, яке вони найчастіше використовують, коли розмовляють з учнями про здоров'я. Лідерами стали слова «стійкість», «виклик» та «благополуччя».
У минулому році дитячим словом назвали «коронавірус».
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