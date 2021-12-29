У ПАР жіночий клуб «Берегиня» присвятив зустріч купальським традиціям

Українська асоціація в ПАР в рамках жіночого клубу «Берегиня» долучилася до святкування Івана Купала, адже у грудні в південній півкулі літо і це час зустрічати День літнього сонцестояння.

«Коли на календарі грудень, то в південній півкулі літо і це час святкувати День літнього сонцестояння або Івана Купала з плетінням вінків, загадуванням бажання та пусканні вінків по річці. Уже вдруге Українська Асоціація в ПАР в рамках жіночого клубу «Берегиня» долучається до цієї давньої і забутої традиції, щоб відчути її містичність, таємничість та мудрість», – ідеться в дописі.

Під час святкування «учасниці мали змогу приєднатися до магії дійства, заглянути у коріння традицій та відчути, що вони є справжніми «Берегинями».

«Бажаємо всім жінкам розкривати свій потенціал, квітнути та хай всі мрії здійснюється!», – побажала Українська асоціація в ПАР.

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