У Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації

Виробник висловив співчуття родині померлого українця, проте у компанії відзначили, що зв'язок смерті після вакцинації не доведений

У компанії виробника вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech прокоментували смерть українця після вакцинації. Про це повідомляє Reuters.

Виробник висловив співчуття родині померлого українця, проте у компанії відзначили, що зв'язок смерті після вакцинації не доведений.

"Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлений", - заявили у Pfizer.

Також у компанії додали, що на сьогодні понад 400 мільйонів людей у всьому світі були вакциновані препаратом Pfizer

"Важливо відзначити, що серйозні побічні ефекти, не пов'язані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення в цілому", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, на Вінниччині помер чоловік після щеплення проти COVID-19. У МОЗ не пов'язують смерть із імунізацією.

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