У поїздах Інтерсіті+ з'явиться доступ до Wi-Fi

Укрзалізниця впроваджує Wi-Fi у пасажирських поїздах.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Як заявив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік, компанія працює над впровадженням Wi-Fi-доступу до інтернету у пасажирських поїздах.

За його словами, реалізувати проєкт на першому етапі планують у швидкісних поїздах Інтерсіті+.

"Наше завдання - створити якісний сервіс у пасажирських поїздах. Одна з основних тенденцій сьогодення - це мобільність і присутність онлайн. Поїзди Інтерсіті+ часто використовуються як офіси на колесах, тому в цих поїздах насамперед важливо забезпечити якісний доступ до інтернету", - зазначив Володимир Рєзнік.

Він пояснив, що Укрзалізниця у співпраці із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні дійсно забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.

Наразі такий пілотний проєкт із впровадження Wi-Fi застосують у швидкісних поїздах Інтерсіті+ на напрямку Київ - Харків.

"Якщо цей проєкт буде успішним, ми запровадимо Wi-Fi у всіх поїздах, забезпечимо безперебійний зв'язок протягом усього шляху курсування поїздів територією України", - додав Володимир Рєзнік.