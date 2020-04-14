У Почаївській лаврі заперечують смерть свого монаха від Covid-19 в Києві

Летальних випадків у монахів Почаївської лаври не було, запевняють у церкві

У Свято-Успенській Почаївській Лаврі спростовують інформацію про смерть їхнього монаха, який був госпіталізований з підозрою на Covid-19 у Києві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"Ряд ЗМІ з посиланням на "джерела у Київській адміністрації" розповсюдили інформацію про те, що 13 квітня 2020 року "від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на Covid-19 у Києві". У Свято-Успенській Почаївській Лаврі спростували дану інформацію", - йдеться в повідомленні.

В обителі підкреслили, що вищезгадане повідомлення не відповідає дійсності: "Ніяких летальних випадків у монахів Почаївської Лаври не було".