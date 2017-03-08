У подозреваемого в растрате госсредств директора "Электровозстроения" нашли позолоченный рукомойник

Днепропетровская областная прокурора объявила подозрение в растрате госсредств директору госпредприятия "Электровозбудування" Александру Зельдину, который подозревается в списании 3млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"При этом злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников ГП в 6 млн грн. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в среду.