У полоні в ОРДЛО перебуває 251 українець - Денісова

У полоні в окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України.

Про це написала у Telegram-каналі уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Андрій ЄрмакКерівник Офісу Президента УкраїниЄрмак пообіцяв протягом найближчих місяців повернути усіх громадян, яких утримують на території ОРДЛОСказано 13 березня 2020 р.Статус обіцянки: Не виконано

Вона нагадала, що торік, 29 грудня 2019 року, до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

За словами Денісової, вона зверталася до урядовців щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та щодо необхідності формування переліку суб'єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги.

Бойовики блокують обмін полоненими.