У Польщі набуло чинності рішення про заборону абортів

У Польщі 27 січня було опубліковано і набуло чинності рішення Конституційного суду про заборону абортів. Про це повідомляє польський канал TVN 24.

До вечора у країні почалися акції протесту незгодних із забороною абортів, мітинг відбувався під офісом Конституційного суду, повідомив телеканал TVN 24 .

"Якщо рішення буде опубліковано, це буде день, коли катування жінок буде узаконено в Польщі. Комітет ООН із прав людини прямо свідчить: примус жінки до народження дитини зі смертельними вадами, які призведуть до смерті, - це катування", - заявила депутатка Марселіна Завиша.

2 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі вніс зміни до ухваленого 1993 року закону про планування сім'ї, захист людського плода й умови дозволу переривання вагітності. Серед іншого, КС заборонив проведення абортів, якщо у плода діагностовано невиліковне захворювання. Рішення суду спровокувало масові протести в Польщі.

4 листопада на тлі протестів уряд Польщі ухвалив рішення відкласти виконання рішення суду про заборону абортів.