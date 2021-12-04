У Польщі після затримання поліцією помер українець. Правоохоронці запевняють, що не застосовували силу

У польському місті Скерневиці (Лодзьке воєводство) затримали 38-річного громадянина України, який нібито агресивно поводився. Однак невдовзі після затримання він із невідомих причин помер. У польській поліції запевняють, що не застосовували щодо нього фізичну силу.

Про це з посиланням на речника Головного управління поліції в Лодзі пише видання Wirtualna Polska.

Інцидент стався ввечері 3 грудня. Правоохоронці розповіли, що близько 19:00 на автобусній зупинці чоловік напав на жінку з кийком.

За словами свідків, він поводився агресивно щодо людей довкола. До приїзду поліції чоловіка стримували люди на місці, а правоохоронці після прибуття наділи на нього наручники. У поліції запевняють, що жодних інших примусових заходів вони не застосовували.

Затриманим виявився 38-річний українець. Його доставили до відділку поліції, де чоловік повідомив, що погано себе почуває. Після цього, як зазначають у поліції, він втратив свідомість та згодом помер.

Попри спроби медиків, врятувати життя чоловіку не вдалося. У поліції наголошують, що реанімаційні заходи тривали близько години. Наразі у поліції розслідують всі обставини цього інциденту.

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