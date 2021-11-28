У Польщі затримано двох грузинів, які пограбували українця

Правоохоронні органи Польщі затримали у Жешуві двох громадян Грузії, які пограбували українця.

Інцидент трапився ще 17 листопада на вулиці Варшавській.

За попередньою інформацією, чоловіки віком 46 та 35 років порізали шини автомобіля Fiat Ducato, який належав українцеві.

Потім зловмисники стежили за власником авто, а коли він зупинився, щоб встановити запасне колесо – обікрали чоловіка.

Поліцейським вдалося оперативно встановити особи злочинців, які проживали у готелі неподалік Жешува.

Серед затриманих опинилися троє громадян Грузії та один українець. В одного з них було виявлено мобільний телефон потерпілого.

Проте причетними до злочину були лише двоє осіб, а тому одного грузина та громадянина України – відпустили.

Наразі зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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