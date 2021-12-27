У полтавському СІЗО знайшли мертвим заарештованого шахрая

27 грудня о 8-й ранку до поліції Полтави надійшло повідомлення, що у Полтавській установі виконання покарання № 23 (СІЗО) на вул. Пушкіна, 91 знайшли мертвим заарештованого чоловіка.

Удар гострим предметом припав у грудну клітку. Його виявили у камері з ножовим пораненням. Відомо, що 41-річного чоловіка раніше було затримано та відправлено до СІЗО за шахрайство. Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні інформовані джерела.

У ГУНП у Полтавській області підтвердили факт виявлення у СІЗО мертвого чоловіка 1980 р.н. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, інші подробиці поки не повідомляються.

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