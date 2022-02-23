У прифронтовому Маріуполі провели акцію проти Росії

Жителі міста Маріуполь Донецької області заявили про своє небажання бути в складі "ДНР" чи РФ.

У прифронтовому місті Маріуполь Донецької області увечері, 22 лютого, місцеві жителі вийшли на акцію через визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", які контролюють незаконні збройні угруповання.

Демонстрація "Маріуполь - це Україна" пройшла на на Театральній площі міста, передають місцеві ЗМІ.

Мешканці з прапорами України висловили позицію проти дії Росії на Донбасі та демонстрували своє небажання бути в складі "ДНР" чи РФ.

Кілька сотень учасників акції виконали гімн України, вони тримали плакати із перекресленими зображеннями президента РФ Володимиром Путіним та російського прапору. У Маріуполі проживає понад 400 тисяч населення.

21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про визнання самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" на Сході України і розпорядився ввести російські війська на Донбас. 22 лютого він заявив, що РФ визнала "незалежність" так званих "ЛДНР" разом з їхньою "конституцією", де зазначені кордони в межах всієї Донецької та Луганської областей України.

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