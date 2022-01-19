У ПЦУ пояснили, чому освячену воду називають святою

Як зазначається, освячена вода використовується під час Таїнства хрещення людини, при освяченні храмів та всіх богослужбових предметів, а також при освяченні будинків та ін. Святою водою окроплюють вірних, її вживають для уздоровлення, шанують як святиню.

“Глибокий символічний зміст освяченої води можна пояснити, виходячи із того значення, яке вона відіграє в житті Божого творіння: вода є матеріальною основою життя, без неї неможливе життя ані рослин, ані тварин, ані самої людини. Ще одна її важлива фізична властивість: вона очищує. В таких міркуваннях бачимо і богословський зміст символу: водою руйнується стара людина, дарується очищення і підтримується життя нової людини у Хрещенні”, – пояснюють в ПЦУ.

Святою водою називають звичайну за походженням воду (колодязну, джерельну, озерну, річкову, водопровідну, очищену, питну), яка через звершення спеціальних молитов (Чину освячення), завдяки благословінню Божому і благодаттю Святого Духа освячується. За вірою людини Господь, зокрема і через освячену воду, творить чудеса – зцілює і очищує, насамперед від духовної скверни, пристрастей, зла. Свята вода – та, що несе Світло Божої благодаті.

З нагоди святкових днів та за потребою вірян Церква звершує молитви на освячення води за малим Чином. А виключно напередодні та у саме свято Богоявлення – звершується Чин великого освячення води. Ця вода зветься агіасмою (від грец. ἁγίασμα – «святиня»).

“Тому ми з благоговінням приймаємо окроплення освяченою водою від священнослужителів, споживаємо цю воду на благословення собі, окроплюємо нею наше житло. Адже ми отримуємо це благословення й очищення не від води як фізичної речовини, не від якоїсь безособової «енергетики» – але просимо й отримуємо благословення від Бога. А вода знаменує зовнішньо, видимо те, що звершується внутрішньо, духовно – але аж ніяк не навпаки!”, – підсумували в дописі.

Нагадаємо, раніше ПЦУ вкотре спростувала міф про те, що купання в ополонці має відношення до Хрещення Христа в Йордані.

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