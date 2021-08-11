У Рівненській області 80% хворих із COVID-19 - із штамом "Дельта"

Динаміка захворювання на COVID-19 на Рівненщині збільшується. Лише за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%.

Про це розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов під час брифінгу, який відбувся в центрі вакцинації на базі діагностичного центру.

"Новий штам коронавірусу "Дельта", який нині домінує на Рівненщині - дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - зазначив Роман Сафонов.

За його словами, така процедура передачі зразків, передбачена відповідним протоколом. Відтак, з області періодично відправлятимуть зразки для лабораторій, аби перевірити наявність мутацій. Рівненська ОДА

Вісті Рівненщини

http://visti.rovno.ua